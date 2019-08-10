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Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı

Hatay’da, jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi sürücülere “uyarı” denetimi gerçekleştirdi.

Hatay'da, jandarma trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi sürücülere “uyarı” denetimi gerçekleştirdi.


Jandarma trafik ekipleri, Reyhanlı ve Antakya ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Beşaslan mevkisinde Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarı denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin kimlik kontrollerini yapan jandarma trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtırken, kadın sürücülere de bayram hediyesi olarak çiçek verdi.


Kurban Bayramı süresince denetimlerin süreceği öğrenildi.

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