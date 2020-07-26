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Jeneratör ile balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jeneratörle suya elektrik vererek balık avlayan 2 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Karaçay Nehri'nde jeneratör ile balık tutmaya çalışırken suya temas eden iki kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Olay yerine sevk edilen ekipler, Ali Yıldız (48) ile Cabir Çatal'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi.


Yıldız ve Çatal'ın cansız bedenleri, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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