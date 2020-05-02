İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kablo hırsızları tutuklandı

İskenderun’da kablo hırsızlığı yapan 3 şahıs tutuklandı.

İskenderun'da kablo hırsızlığı yapan 3 şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Çankaya mezarlığı civarında 2 şahsın kablo yaktığı gören polis ekipleri tarafından kimlik tespitinde farklı mahallelerden 300 kg ve 50 bin TL değerinde Türk Telekom'a ait kabloları çalan İ.E ve M.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı.


Öte yandan İskenderun Denizcilerde Türk Telekom'a ait olan 264 kg kablonun çalınması olayı ile ilgili de M.P. isimli şahıs yakalanırken, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.