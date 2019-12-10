İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak avcılar görevlilere ateş açtı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, projektör ile avcılık yapan kişiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şefliği ekiplerine ateş açtı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, projektör ile avcılık yapan kişiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şefliği ekiplerine ateş açtı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Ahrazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Projektör ile avcılık yapan kişilerin ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şefliği ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine gitti. Ekiplere, İ.Ö. ve K.Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Kaçak avcıların açtığı ateş sonucu kimse yaralanmazken, şahıslar hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, avda kullanılan 2 adet otomatik av tüfeğine el konulurken, avcılara kişi başı 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Kaçak avcılar adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.