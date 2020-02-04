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Kaçak yaban keçisi avına 79 bin lira ceza

Hatay’da yaban keçilerini kaçak olarak avlayan 3 kişiye 79 bin 299 lira para cezası uygulandı.

Hatay'da yaban keçilerini kaçak olarak avlayan 3 kişiye 79 bin 299 lira para cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak olarak yaban keçisi avlayan H.R., V.G. ve M.B. adlı 3 kişiye 11 bin 319 lira idari yaptırım uyguladı. Av sırasında vurmuş oldukları 3 adet yaban keçisi için 67 bin 980 lira tazminat olmak üzere toplamda 79 bin 299 lira cezai işlem uygulandı.


Şahısların av sırasında kullanmış oldukları 3 adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

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