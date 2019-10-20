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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay BŞ.BLD: 97 - Canik Belediyespor: 58

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2.

hafta maçında Hatay BŞ.BLD, sahasında Canik Belediyespor'u konuk etti. Hatay ekibinin ilk periyottan itibaren farka koştuğu mücadele 97-58 bitti.



Salon: Antakya


Hakemler: Kerem Yılmaz, Halil Erkoç, Alican Alıcı


BŞ.BLD Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 4, Marica Gajic 14, İdil Türk 6, Haley Peters 16, Hülya Çoklar 6, Regan Magarity 10, Gülşah Gümüşay 3, Gizem Başaran 14, Hind Ben Abdelkader 19, Melike Tuğba Oral 5, Kardelen Gezgin


Canik Belediyespor: Dilan Çelik 11, Zenora Madden 13, Fatma Dilara Azaklı, Neslihan Külekçi, Tenelia Harris 22, Neslihan Demir, Nena Trajchevska 12, Kayra Güler Sağlam


1. Periyot: 32-13 (Hatay BŞ.BLD lehine)


Devre: 52-18 (Hatay BŞ.BLD lehine)


3. Periyot: 75-37 (Hatay BŞ.BLD lehine)

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