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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 103 - Gündoğdu Adana Basketbol: 49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22.

hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 103-49'luk farklı skorla mağlup etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Ergin Sarı, Umut Özgün Ergün, Nihat Çetin


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 9, Yeliz Doğan 5, İlsu Darıcıoğlu, Cansu Köksal 15, Snytsina 13, Williams 2, Hülya Çoklar 2, Amber Harris 15, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 7, Merve Aydın 15, Gajic 18


Gündoğdu Adana Basketbol: Gabriela 12, Zeynep Öykü 2, Lucie Melek 5, Fatmanur Karakaş 4, Gamze Zeren 12, Sevgi Tonguç 2, Betül Erkoyunlu 6, Bahar Kocaoğlu 6


1. Periyot: 24-19 (Hatay lehine)


Devre: 50-27 (Hatay lehine)


3. Periyot: 80-35 (Hatay lehine)

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