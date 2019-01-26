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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 104 - Samsun Canik Belediye: 69

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16.

hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediye'yi 104-69 mağlup etti.


Canik Belediye oyuncusu Gülşah Duman mücadelenin ilk çeyreğinin sonlarında sakatlanarak oyun alanını terk etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Nazlı Çisil Güngör


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 15, Yeliz Doğan 3, İlsu Darıcıoğlu, Cansu Köksal 14, Snytsina 18, Williams 9, Hülya Çoklar 4, Gizem Havare 4, Gizem Başaran 13, Merve Aydın 14, Gajic 10


Samsun Canik Belediye: İrem Yılmaz, Betül Kutlu 8, Gülşah Duman, Dilara Tongar 14, Deniz Çolakoğlu 16, Candide Öztürk 2, Antrice Holmes 8, James 21, Neslihan Demir, Gökçe Atasayar


1. Periyot: 34-19 (Hatay lehine)


Devre: 54-33 (Hatay lehine)


3. Periyot: 85-51 (Hatay lehine)

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