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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 121- Samsun Canik Belediyesi: 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4.

hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk Samsun Canik Belediyesi'ni 121-70 mağlup etti. Mücadele, Hataylı oyuncuların korona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti.



Salon: Antakya


Hakemler: Arif Tatlıcı, İsmail Bindbir, Seda Esen


Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 8, Kübra Siyahdemir 10, İdal Yavuz, Derin Yaya 14, Gizem Başaran 16, Gamze Güzel 5, Alexis Sade Princexx 31, Hind Ben Abdelkaderxx 24, Meryem Alır, Astou Barro Gueye 13


Başantrenör: Hakan Acer


Samsun Canik Belediyesi: Dilan Çelik 17, Zenora Maddenxx 33, Nazlı Çalışkan 12, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 2, Zeynep Sina Konuksever 1, Sıla Şimşek 4, Bilgesu Erduran, Elif Korkut 1, Kayra Güler Sağlam


Başantrenör: Erdem Işık


1. Periyot: 37-15 (Hatay lehine)


Devre: 66-34 (Hatay lehine)


3. Periyot: 98-53 (Hatay lehine)


5 faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi)

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