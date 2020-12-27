Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 42 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

H.
N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 75-42 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Halil Baldemir, Sertan Kırklar, Kemal Digilli
Başantrenör: Hakan Acer
Hatay Büyükşehir Belediyespor Canada 13, Kübra İmren Siyahdemir 3, Gizem Başaran 7, Prince 9, Ben Abdelkader 7, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 3
Başantrenör: Vıctor Antonıa Lapena Tortosa
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 6, Olcay Çakır, Turgut 2, Mc Bride 18, Stokes 11, Thomas 9, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen 2
1. Periyot: 9-16 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
Devre: 16-33 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
3. Periyot: 31-61 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
Beş faulle çıkan: Olcay Çakır Turgut (37.37) (Fenerbahçe Öznur Kablo)