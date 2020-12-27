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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 42 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 75

H.

N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 75-42 mağlup oldu.



Salon: Antakya


Hakemler: Halil Baldemir, Sertan Kırklar, Kemal Digilli


Başantrenör: Hakan Acer


Hatay Büyükşehir Belediyespor Canada 13, Kübra İmren Siyahdemir 3, Gizem Başaran 7, Prince 9, Ben Abdelkader 7, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 3


Başantrenör: Vıctor Antonıa Lapena Tortosa


Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Vaughn 6, Olcay Çakır, Turgut 2, Mc Bride 18, Stokes 11, Thomas 9, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 4, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen 2


1. Periyot: 9-16 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)


Devre: 16-33 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)


3. Periyot: 31-61 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)


Beş faulle çıkan: Olcay Çakır Turgut (37.37) (Fenerbahçe Öznur Kablo)

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