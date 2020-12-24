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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 - Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69

H.

N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 57-69 mağlup oldu.



Salon: Antakya


Hakemler: Can Mavisu, Halil Erkoç, Eyyüp Ayhan


Başantrenör: Hakan Acer


Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 9, Gizem Başaran 4, Prince 12, Ben Abdelkader 24, Gueye


Başantrenör: Ahmet Yıldırım


Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek, İrem Naz Topuz 7, Melisa Korkmaz 9, Salvadores 18, Elif Bayram 7, Nisa Yalçın, Bradford 20, Ivankovic 8


1. Periyot: 9-15 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)


Devre: 22-34 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)


3. Periyot: 38-58 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

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