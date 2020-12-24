Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57 - Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol: 69

H.
N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta Basketbol takımına 57-69 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Can Mavisu, Halil Erkoç, Eyyüp Ayhan
Başantrenör: Hakan Acer
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 5, Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 9, Gizem Başaran 4, Prince 12, Ben Abdelkader 24, Gueye
Başantrenör: Ahmet Yıldırım
Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek, İrem Naz Topuz 7, Melisa Korkmaz 9, Salvadores 18, Elif Bayram 7, Nisa Yalçın, Bradford 20, Ivankovic 8
1. Periyot: 9-15 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
Devre: 22-34 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)
3. Periyot: 38-58 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)