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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 62 - Galatasaray: 63

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 62-63'lük üstünlüğü ile sona erdi.




Salon: Antakya


Hakemler: Zafer Yılmaz, Tahsin Kuzu, Egemen Ercan


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 4, İlsu Darıcıoğlu 5, Katsiaryna Snytsina 2, Cansu Köksal 9, Riquna Williams 23, Hülya Çoklar, Amber Harris 8, Gizem Başaran, Merve Aydın 4, Marica Gajic 7


Galatasaray: Eda Şahin 9, Şerife Onar, İremnaz Topuz, Sinem Ataş 7, Işıl Alben 13, Fahriye Abdi 2, İnci Güçlü 5, Monika 3, Victoria Ayo 14, Jefferson 10


1. Periyot: 11-7 (Hatay lehine)


Devre: 26-30 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 41-52 (Galatasaray lehine)

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