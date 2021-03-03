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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63 - Galatasaray: 74

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galasayaray'a 63-74 mağlup oldu.



Salon: Antakya


Hakemler: Serdar Ünal, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Prince 15, Ben Abdelkader 13, Gueye 28, İdil Türk, Derin Yaya 2


Başantrenör: Ekin Baş


Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 8, Steinberga 21, Holingsvorth 8, Mısra Albayrak, Russell 12, Whitcomb 10, Meltem Yıldızhan 2, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz 3, Asena Yalçın


Başantrenör: Efe Güven


1. Periyot: 16-16


Devre: 30-41 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 47-56 (Galatasaray lehine)

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