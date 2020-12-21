Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana: 58

H.
N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol takımını 68-58 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis, Seda Esen
Başantrenör: Hakan Acer
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 8, Gizem Başaran 2, Prince 10, Abdelkader 21, Gueye 24
Başantrenör: Mehmet Özkan
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 14, Ladin Özel, Meskonyte 14, Öykü Taşkın, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 24, İknur Yıldızhan
1. Periyot: 15-16 (Büyükşehir Belediye Adana lehine)
Devre: 27-28 (Büyükşehir Belediye Adana lehine)
3. Periyot: 51-48 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)