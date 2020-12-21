İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 68 - Büyükşehir Belediye Adana: 58

H.

N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol takımını 68-58 mağlup etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis, Seda Esen


Başantrenör: Hakan Acer


Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 8, Gizem Başaran 2, Prince 10, Abdelkader 21, Gueye 24


Başantrenör: Mehmet Özkan


Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 14, Ladin Özel, Meskonyte 14, Öykü Taşkın, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 24, İknur Yıldızhan


1. Periyot: 15-16 (Büyükşehir Belediye Adana lehine)


Devre: 27-28 (Büyükşehir Belediye Adana lehine)


3. Periyot: 51-48 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.