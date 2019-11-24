Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70 - Çankaya Üniversitesi: 76

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6.
hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti. Deplasman ekibi ilk periyottan itibaren üstün götürdüğü mücadeleyi 70-76 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande Öztürk, Haley Peters,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 4, Marica Gajic 12, Haley Peters 23, Regan Magarity, Gizem Başaran 2, Hind Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2
Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, Ceren Gökdemir, Latanya White 24, Tuğçe İnöntepe 10, Derin Yaya 11, Bahar Öztürk 13, Sasha Goodlett 18, Nilay Aydoğan, Nazlıcan Yalçındağ
1. Periyot: 16-24 (Çankaya lehine)
Devre: 40-41 (Çankaya lehine)
3. Periyot: 53-55 (Çankayalehine)
5 faulle çıkan: Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)