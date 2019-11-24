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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70 - Çankaya Üniversitesi: 76

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6.

hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti. Deplasman ekibi ilk periyottan itibaren üstün götürdüğü mücadeleyi 70-76 kazandı.



Salon: Antakya


Hakemler: Yücel Çilingir, Benhür İrcel, Hande Öztürk, Haley Peters,


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 12, Özge Yavaş 4, Marica Gajic 12, Haley Peters 23, Regan Magarity, Gizem Başaran 2, Hind Ben Abdelkader 15, Melike Tuğba Oral 2


Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, Ceren Gökdemir, Latanya White 24, Tuğçe İnöntepe 10, Derin Yaya 11, Bahar Öztürk 13, Sasha Goodlett 18, Nilay Aydoğan, Nazlıcan Yalçındağ


1. Periyot: 16-24 (Çankaya lehine)


Devre: 40-41 (Çankaya lehine)


3. Periyot: 53-55 (Çankayalehine)


5 faulle çıkan: Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)

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