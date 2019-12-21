Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 73 - Büyükşehir Adana Basketbol: 96

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10.
haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Adana Basketbol'a 96-73 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Aydın Karaçam, Seyhan Topaloğlu, Alican Alıcı
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Özge Yavaş 9, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Haley Peters 22, Hülya Çoklar, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 5, Ben Abdelkaderx 31, Melike Tuğba Oral 3
Büyükşehir Adana Basketbol: Melis Uçar, İremnaz Topuz 2, Nur Nihan Dabakoğlu, Sera Özelçi 8, Maryna, Gizem Sever 2, Daniella Adamsx 37, Nuran Tutsak, Sevgi Tonguç 2, Sade Prince 21, Elina Babkina 24
1. Periyot: 24-21 (Hatay BB lehine)
Devre: 33-48 (Adana Basketbol lehine)
3. Periyot: 54-70 (Adana Basketbol lehine)