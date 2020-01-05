Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Erhan Gürsel, Göksun Öz, Seda Esen
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 13, Özge Yavaş 11, İdil Türk, Petersx 27, Hülya Çoklar 2, Dürdane Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 12, Hind Ben
Abdelkader 11, Melike Tuğba Oral 2
BOTAŞ: Senay Zeybek, Eldebrink 12, Melis Gülcan 14, Büşra Akbaş 5, Hatice Pelin Gülçelik 1, Holingsvorth 18, Bas 18
1. Periyot: 23-14 (Hatay lehine)
Devre: 37-34 (Hatay lehine)
3. Periyot: 56-55 (Hatay lehine)