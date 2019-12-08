Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 80 - Birevim Elazığ: 79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7.
hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdaresi'ni konuk etti. Mücadeleyi 80-79'luk skorla Hatay B.B. kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tekin Özibir, Alper Elçikoca, Mesut Öztürk
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 14, İdil Türk, Peters 24, Hülya Çoklar 2, Magarity 8, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran, Ben Abdelkaderx 24, Melike Tuğba Oral 4
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Manolya Kurtulmuş 3, Nihan Demirkol 10, Williamsx 20, Miray Şahin, Vaughn 14, Sanem Gamze Zeren, Kübra Erat 13, Iva Slonjsak 8, Ervin 11
1. Periyot: 20-13 (Hatay lehine)
Devre: 35-38 (Elazığ lehine)
3. Periyot: 55-62 (Elazığ lehine)