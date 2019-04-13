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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 82 - Bellona Kayseri: 68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin son haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri 82-68’lik skorla mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri 82-68'lik skorla mağlup etti. Hatay Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla Play-Off'ta Galatasaray'la eşleşti.



Salon: Antakya


Hakemler: Kerem Yılmaz, Halil Erkoç, Nazli Çisil Güngör


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay, Yeliz Doğan 6, İlsu Darıcıoğlu 3, Cansu Köksal 9, Snytsina 15, Williams 20, Hülya Çoklar 6, Amber Harris 4, Gizem Başaran 6, Gajic 13, Gizem Havare


Bellona Kayseri: Derya Kavak 5, Ezgi Manlacı 2, Aysun Yılmaz, Majamljkovıc 9, Lucaivankovic 7, Fatma Dikmen 6, Gizem Sezer 1, Cansu Çolak 2, Gamze Takmaz 19, Melike Oral 2, Ifunanya Ibekwe 15


1. Periyot: 17-17


Devre: 39-35 (Hatay lehine)


3. Periyot: 56-53 (Hatay lehine)

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