Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90 - Bellona Kayseri Basketbol: 88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u son periyotta attığı 42 sayıyla 90-88 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Hüseyin Çelik, Sertan Kırklar, Batuhan Kümükoğlu,
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 15, Kübra Siyahdemir 15, İdal Yavuz, Derin Yaya 10, Özge Yavaş 14, Gizem Başaran 18, Hind Ben Abdelkader 18
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisagde 7, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 9, Kylee Annette Shook 11, Esra Ural Topuz 12, Pearl Desiree Harris 25
Başantrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 16-23 (Kayseri Basketbol lehine)
Devre: 34-45 (Kayseri Basketbol lehine)
3. Periyot: 48-66 (Kayseri Basketbol lehine)
5 Faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)