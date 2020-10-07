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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90 - Bellona Kayseri Basketbol: 88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u son periyotta attığı 42 sayıyla 90-88 mağlup etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Hüseyin Çelik, Sertan Kırklar, Batuhan Kümükoğlu,


Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 15, Kübra Siyahdemir 15, İdal Yavuz, Derin Yaya 10, Özge Yavaş 14, Gizem Başaran 18, Hind Ben Abdelkader 18


Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki


Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisagde 7, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 9, Kylee Annette Shook 11, Esra Ural Topuz 12, Pearl Desiree Harris 25


Başantrenör: Ayhan Avcı



1. Periyot: 16-23 (Kayseri Basketbol lehine)


Devre: 34-45 (Kayseri Basketbol lehine)


3. Periyot: 48-66 (Kayseri Basketbol lehine)


5 Faulle çıkanlar: Kübra Siyahdemir (Hatay Büyükşehir Belediyesi), Melis Gülcan (Kayseri Basketbol)

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