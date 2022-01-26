Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 - Elazığ İl Özel İdare: 51

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14.
HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ertelenen, Hatayspor sahasında, Elazığ İl Özel İdare takımını 103-51 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdal Ünal, İsmail Binbir , Çağlar Özkan
Hatayspor: Wileyx 33, İdal Yavuz 2, Büşra Akbaş 14, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten, Bilge Nisa Kasacı 3, Jones 24, Elif Emirtekin 15, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 5
Başantrenör: Ekin Baş
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır 3, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Esman Çelenk Türk, Aslı Yalçınkaya, Vintsilaiou 18, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 4, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 7, Modiri 6
Başantrenör: Mehmet Özkan
1. Periyot: 24-12 (Hatayspor lehine)
Devre: 57-24 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 81-41 (Hatayspor lehine)