Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 - Fenerbahçe Safiport: 91

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Safiport takımına 91-49 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Erhan Gürsel, Mustafa Candemir Tabak, Batuhan Kümükoğlu
Başantrenör: Ekin Baş
Hatayspor: İdal Yavuz 2, Büşra Akbaş 14, Bahar Çağlar Ökten 4, Louka 14, Bilge Nisa Kasacı 2, Elif Emirtekin 11, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 2
Başantrenör: Victor Tortosa
Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Manolya Kurtulmuş 1, Şerife Alperi Onar 13, Williams 10, Tuğçe Canıtez 11, Mc Bride 17, Jagupova 19, Ayşe Yılmaz 4
1. Periyot: 13-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 21-41 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 36-69 (Fenerbahçe lehine)