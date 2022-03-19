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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 - Fenerbahçe Safiport: 91

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 22.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Safiport takımına 91-49 mağlup oldu.



Salon: Antakya


Hakemler: Erhan Gürsel, Mustafa Candemir Tabak, Batuhan Kümükoğlu


Başantrenör: Ekin Baş


Hatayspor: İdal Yavuz 2, Büşra Akbaş 14, Bahar Çağlar Ökten 4, Louka 14, Bilge Nisa Kasacı 2, Elif Emirtekin 11, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 2


Başantrenör: Victor Tortosa


Fenerbahçe Safiport: Sabally 16, Manolya Kurtulmuş 1, Şerife Alperi Onar 13, Williams 10, Tuğçe Canıtez 11, Mc Bride 17, Jagupova 19, Ayşe Yılmaz 4


1. Periyot: 13-24 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 21-41 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 36-69 (Fenerbahçe lehine)

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