İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 69 - Beşiktaş: 84

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Beşiktaş HDI Sigorta takımına 69-84 mağlup oldu.



Salon: Antakya


Hakemler: Kerem Baki, Ogün Cılız, Mehmet Burak Anlatıcı


Hatayspor: Wiley 28, İdal Yavuz, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün 7, Bahar Çağlar Ökten 12, Bilge Nisa Kasacı, Jones 17, Elif Emirtekin 2, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan


Başantrenör: Ekin Baş


Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 3, Ceyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz 11, Özge Yavaş 11, Elif Bayram 6, Draşkiçeviç, Mc Caalx 25, Simmos 18, İlayda Güner 10, Melek Uzunoğlu


Başantrenör: Ayhan Avcı


1. Periyot: 24-17 (Hatayspor lehine)


Devre: 35-51 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)


3. Periyot: 56-64 (Beşiktaş HDI Sigorta lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.