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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 81 - Galatasaray: 76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 81-76 mağlup etti.



Salon: Antakya


Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Yarkın Keskin


Hatayspor: Wiley 21, Gorini 11, Büşra Akbaş 3, Ayşegül Günay Aladağ 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 10, Brownx 27, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan


Galatasaray: Williams 19, Davis 6, Melis Gülcan 11, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Steinberga 11, Gizem Başaran Turan 2, Krajisnik 16, Merve Aydın 3


1. Periyot: 19-13 (Hatayspor lehine)


Devre: 35-39 (Hatayspor lehine)


3. Periyot: 66-53 (Hatayspor lehine)


Beş faulle çıkan: 21.43 Büşra Akbaş (Hatayspor), 34.22 Steinberga (Galatasaray)

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