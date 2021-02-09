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Kadınlar ekmek yaparken korona virüsü yaydı, mahalle karantinaya alındı

Hatay’ın Payas ilçesinde ekmek yapan kadınların korona virüsü yayması sonucu, 4 mahallede karantina uygulandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde ekmek yapan kadınların korona virüsü yayması sonucu, 4 mahallede karantina uygulandı.


İlçeye bağlı Sincan, Çağlalik, Karacami ve Kürtül mahallelerinde birlikte ekmek yapan kadınlardan bazılarının Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması ve temaslı olmaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Buna göre Sincan Mahallesi'nin tamamı, Kürtül Mahallesi'nde 1, Çağlalik Mahallesi'nde 2, Karacami Mahallesi'nde 4 ev karantinaya alındı.


Jandarma ekipleri mahallelerde tedbir aldı.

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