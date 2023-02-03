Kadınlar eski kumaşları, yeni ürünlere dönüştürüyor

Hatay'da kadınlar, aldıkları eğitim ile evde bulunan eski kumaş ve iplikleri değerlendirip, yeniden kıyafet dikerek geri dönüşüm sağlıyor. Geri dönüşüme kazandırdıkları kumaşlarla, kendilerine ve sevdiklerine kıyafetler diken kadınlar, bu ürünleri satarak aile ekonomilerine destek de olabiliyor.

Hatay Antakya'da kadınlar, evlerinde bulunan kumaş ve iplikleri geri dönüşüm amacı ile yeniden değerlendiriyor. Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Seval Gücel'in Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi'nde verdiği eğitim ile birlikte kursiyerler eski kumaş, iplikler ve perdeleri değerlendirerek hırka ceket, çanta gibi birbirinden farklı ürünler yapıyor.

Kursiyerlerin dışarıdan almak yerine evlerinde bulunanları değerlendirdiğini belirten Usta Öğretici Seval Gücel, "Daha çok elindeki, evindeki ne varsa onu değerlendirip, tekrar nasıl kullanılabilir diye güncelliyoruz. Maksat zaten burada hazır alarak veya kumaşı alarak değil geri dönüşüm olarak ne yapabiliriz. Daha çok terapi oluyor kadınlara. Dışarıdan gidip masraf yapmak yerine ellerinde ne varsa onu değerlendirmek maksadı ile hanımlar da seviyor, en azından masraf yapmıyorlar" dedi.

"Hediye el yapımı olunca daha değerli oluyor"

İsteyen kursiyerlerin yaptıkları ürünleri satabildiklerini de aktaran Gücel, "Yaptıkları ürünleri kendi kullanım alanlarında daha çok değerlendiriyorlar. Hatay Valiliğinin bize tahsis etmiş olduğu çok güzel bir sergi ve satış evimiz var. Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan tüm ürünlerin sergilendiği yer var. Orada kursiyerlerimiz yapmış oldukları ürünleri satışa da sunabiliyor. Kullanan da kendi evinde, kendi üzerinde yapmış oldukları ürünleri kullanıyorlar. İlk başta giyebileceği kıyafetler, ondan sonra evinde kullanabileceği, sonrasında torunlarına, çocuklarına, sevdiklerine hediye anlamında kıyafetler yapılıyor. Ben arkadaşlarıma da her zaman söylüyorum, en güzel sizin yaptığınız hediyeyi vermek. Senin kendi elinde yapmış olduğun hediyeyi insan daha değerle kullanır. El yapımı olunca daha değerli" diye konuştu.