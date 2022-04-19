Kadınlarda daha sık görülüyor

Dr. Yusuf Tüfenkçi, günümüzde gözyaşı kanal tıkanıklığı (DSR) ameliyatının cildi kesmeden tamamen burun içinden yapılan işlemler ile kapalı olarak yapılabildiğini söyledi.

Op. Dr. Yusuf Tüfenkçi, sıklıkla görülen gözyaşı kanalı tıkanıklığının belirtilerini ve tedavi yöntemini açıkladı. Op. Dr. Tüfenkçi, “Gözyaşı, gözümüzü korumak için sürekli olarak göz çevresindeki bezlerden salgılanan bir sıvıdır. Gözyaşı, gözümüzün temizlenmesini, nemlenmesini ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar. Gözyaşı, bir kanal aracılığıyla burun içine boşaltılır. Böylece, sürekli salgılanan gözyaşında dışarı taşma olmaz. Ancak bu kanal; tekrarlayan enfeksiyonlar, burun içinden baskı yapan kitleler, kanalın doğuştan darlığı -yokluğu ve kanalı hasara uğratan kazalardan dolayı tıkanabilir. Kanal tıkandığında, gözyaşında taşma olur ve kişide sürekli ağlamış gibi bir görünüm oluşur. Hastalarda, gözlerde sulanma dışında, çapaklanma, kızarıklık, ağrı iltihaplı akıntı şikayetleri de görülebilir” dedi.

Kadınlarda daha sık görülen gözyaşı kanal tıkanıklığına uyguladıkları tedavi yönteminden söz eden Op. Dr. Yusuf Tüfenkçi, “Gözyaşı kanalının açılması için birkaç yöntem tespit edilmiştir. Endoskopiden önce açık cerrahi teknikle, göz ile burun arasındaki cilt kesilir, kanala ulaşılır ve açılırdı. Günümüzde bu ameliyat, cildi kesmeden tamamen burun içinden yapılan işlemler ile kapalı olarak yapılabilmektedir. Ameliyat ortalama yarım saat sürmektedir. Genelde tampona gerek kalmaz, dikiş atılmaz ve yüzde iz bırakmaz. Gözyaşı kanalının açıklığını stabilize etmek için kanal içine silikon tüp yerleştirilir ve bu tüp iki ay sonra poliklinikte alınabilir” diye konuştu.