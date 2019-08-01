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Kafede mutfak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

Hatay’ı Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan kafenin mutfağında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Hatay'ı Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan kafenin mutfağında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olayda iş yerinin kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 650. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede, sabaha karşı 04.00 sıralarında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin mutfak kısmını sardı. Patlamayı duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışmalara başladı. Mutfakta bulunan tüpün patlamasıyla çıktığı anlaşılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangına neden olan mutfak tüpü ise iş yerinden çıkarılarak soğutuldu.


Mutfak tüpünün patlamasıyla meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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