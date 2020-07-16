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Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontörlünden çıkan 31 RAA 96 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Naime Gökkurt'a (54) çarptı. Gökkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerinde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, Gökkurt'un cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.


Olay sonrası mahalle halkı, bu yolda seyreden araçların kural tanımaksızın aşırı hızla seyir yaptıklarını söyleyerek yetkililerden soruna çözüm için yardım istedi. Jandarmanın uzun uğraşları sonucu ikna edilen vatandaşlar, yolu yeniden trafiğe açtı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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