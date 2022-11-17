Kaldırımda yürüyen genç kızlara önce taciz, sonra darp

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki genç kız, kaldırımda yürürken bir kişinin sözlü tacizine ve ardından da saldırısına uğradı.

Olay, İskenderun'un en işlek caddelerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre iş yerinden mola vakti çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda kişi tarafından önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile genç kız saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen polis şüpheli A.Ç.'yi gözaltına alırken, olay kameralara da yansıdı.

Saldırıdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen E.Ö. adlı genç kız, şahsın kendilerine önce çirkin sözler sarf ettiğini, ardından da saldırarak darp ettiğini belirtti. E.Ö., “Bana saldırdı, saçımdan tutup yere attı, yüzüme yumruk atmaya başladı. Yerde sürükledi. Bu şahıs serbest kalırsa ben ne yapacağım. Bana tekrar saldırır diye korkuyorum. Nasıl işe gidebileceğim, nasıl çarşıda dolaşacağım. Korkuyorum, lütfen gereği yapılsın” dedi.

Olaydan sonra gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.