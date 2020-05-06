Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Hatay'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş Mehmet Bahattin Uçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iken 1 Nisan 2020 tarihince kronik tip 2 şeker hastalığı nedeniyle idari izne ayrılan ve 28 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu Antakya'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş Mehmet Bahattin Uçar (50), kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uçar'ın cenazesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde askeri törenle toprağa verildi.

Törene Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziya Cavlak, Hatay İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Tekin, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş Mehmet Bahattin Uçar'ın 3 çocuk babası olduğu ve eşinin vefat ettiği öğrenildi.