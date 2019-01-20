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Kalpazan baba-oğla suçüstü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, ürettikleri sahte paralar ile alışveriş yapmak isteyen baba-oğul suçüstü yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ürettikleri sahte paralar ile alışveriş yapmak isteyen baba-oğul suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kömür işletmesiyle farklı zamanlarda yaptıkları alışverişlerde sahte para kullandıkları tespit edilen Ö.K. (59) ve oğul Y.K. (21) Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.


Asayiş ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde farklı bir işletmenin önünde buluşan baba oğlu sahte para ile alışveriş yaparken suçüstü yakaladı.


Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan baba ve oğul, dolandırıcılık ve sahte para üretimi suçlarından Kırıkhan Adliyesine sevk edildi.

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