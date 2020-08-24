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Kamışlık alandaki yangın korkuttu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Yangın, Tekebaşı Mahallesi'nde bulunan seralara yakın bulanan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 itfaiye, 1 kepçe müdahale etti. Yangına müdahale eden kepçe, arazinin bataklık olmasından kaynaklı yerinden çıkamadı. Kepçe olay yerindeki itfaiye aracıyla çıkarıldı.


Yangın 3 saat sonra daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından seralara yetişmeden kontrol altına alındı.

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