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Kamu çalışanları ve yakınları, Güneypark Hastanesi'nden sağlık hizmeti alacak

Hatay’ın Samandağ ilçesinde hizmet vermeye başlayan 100.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hizmet vermeye başlayan 100. Yıl Güneypark Hastanesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Samandağ Belediyesi ile sağlık hizmeti protokolü imzalandı.


Yapılan protokole göre, ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile birinci derece yakınları, sağlık hizmeti ihtiyaçlarında Özel 100. Yıl Güneypark Hastanesi'nden yararlanabilecek.


Hizmeti protokolü, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ile Özel Güneypark Hastanesi Kurumsal İlişkiler Müdürü Müdürü Uzm. Fzt. Egemen Işık tarafından imza altına alındı.


Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da imzaladıkları protokolden sonra yaptığı açıklamada, “Protokolün tüm personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Özel 100. Yıl Güneypark Hastanesi ve yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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