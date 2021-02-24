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Kamyon arkasında bisikletle tehlikeli yolculuk

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kişinin bisikletiyle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişinin bisikletiyle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.



Edinilen bilgiye göre; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi bağlantı karayolundan otoban gişeler istikametine seyir halinde hızla gitmekte olan kamyonun arkasından gitmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen şahsın bisikletiyle tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Aynı istikamette seyir halinde araçları ile yolculuk yapanlarca kaydedilen cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bisikletlinin adeta canını hiçe sayarak, yaklaşık 70 kilometre hızla giden kamyonun arkasından onu takip ederek birlikte uzun süre yolculuk yapması görenleri şaşırttı. Bir süre tehlikeli yolculuğunu devam ettiren bisiklet sürücüsü takibi bırakarak daha sonra gözlerden kayboldu.

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