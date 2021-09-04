İhlas Haber Ajansı

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Kamyonetin kasasından 958 gram esrar çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasının içinden 958 gram esrar çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasının içinden 958 gram esrar çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada; içerisinde K.Y. ile E.A. isimli şahısların bulunduğu kamyonette yaptıkları aramada plastik kasalar arasına gizlenmiş halde 958 gram esrar ele geçirdi.


2 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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