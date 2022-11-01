Kamyonette tehlikeli yolculuk

Hatay'da kamyonetin arkasında yolculuk eden genç kendi hayatını hiçe sayarak araçtan indi peşinden koştu, sonra tekrar kamyonete binerek yolculuğunu devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kamyonetin tente ile kapatılan kasasında yolculuk eden bir genç tenteyi kaldırarak hareket halindeki kamyonetten aşağı indi, bir süre aracın kasasından tutarak peşinden koştu, sonra tekrar kamyonete bindi.

Arkadan gelen otomobildeki yolcular tarafından kaydedildiğini fark eden genç tehlikeye aldırış etmeden tekrar kamyonetin kasasından aşağı sarktı, inerek arkasından koştu, tekrar kamyonetin kasasına bindi. Arkadaşları ile birlikte kameraya da el sallayarak tehlikeli yolculuklarını sona erdirdiler.

O anlar ise arkadan gelen bir otomobildeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.