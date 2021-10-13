Kamyonun çarptığı yaya öldü

Hatay'ın Payas ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-91 Karayolunda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Başaran'a (35) H.İ. yönetimindeki 31 KP 262 plakalı kamyon çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Başaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Serdar Başaranın cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.