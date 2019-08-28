İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanala düşen ineği telef olmaktan itfaiye kurtardı

Hatay’da, kanala düşen ineği telef olmaktan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Hatay'da, kanala düşen ineği telef olmaktan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.


Alınan bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir su kanalına inek düştü. Sahibinin ve çevredekilerin uğraşlarına rağmen inek bir türlü kanaldan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda halatla ineği karaya çıkardı.


İneğin sahibi hayvanını telef olmaktan kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.