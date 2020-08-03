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Kanala düşen yavru köpeklerin yardımına itfaiye koştu

Hatay’ın Payas ilçesinde sulama kanalına düşen iki yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde sulama kanalına düşen iki yavru köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.


Payas ilçesi Çay Boğazı mevkisinde su kanalına 2 yavru köpeğin düştüğünü görenler, durumu itfaiyeye bildirdi Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyük Şehir Belediyesi Payas itfaiye ekipleri, ip yardımı ile kanala inerek yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı. Köpeklerden birinin sağ ön bacağının kırık olduğunu tespit eden itfaiye erleri, koruma altına aldıkları yavru köpekleri Hatay Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim etti.


Yavru köpeklerin tedavilerinin ardından Hatay Büyük Şehir Belediyesi hayvan barınağına konulacağı kaydedildi.

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