Kanser konusunda farkındalık konferansı

Dr. Aydemir Ölmez, Kansere karşı gerekli önlemler alınmazsa, 2030 yılında 22 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıkması bekleniyor. Bu anlamda, önlem, erken teşhis zamanında ve kaliteli tedavi stratejileriyle her yıl dünyada 3,7 milyon insanın hayatı kurtarılabilir" dedi.

İskenderun Gelişim Hastanesi Onkoloji Merkezi uzman hekimleri, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü' münasebetiyle düzenlenen konferansta, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydemir Ölmez, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. H. Cem Önal, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ezgi Oymak, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu katıldı.Dünya genelindeki kanserlerin üçte birinin önlenebilir olduğu belirtilen toplantıda üçte birinin de erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir olduğu kaydedildi.

“Erken teşhis hayat kurtarıyor”

Dr. Aydemir Ölmez, “Erkeklerde en çok akciğer ve prostat, kadınlarda ise meme kanseri sıkça görülüyor. Kansere karşı gerekli önlemler alınmazsa, 2030 yılında 22 milyon yeni kanser vakasının ortaya çıkması bekleniyor. Bu anlamda, önlem, erken teşhis zamanında ve kaliteli tedavi stratejileriyle her yıl dünyada 3,7 milyon insanın hayatı kurtarılabilir. İşte bu sorun çerçevesinde biz de tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve cerrahi onkoloji birimlerinde hizmet verip, zamanında ve kaliteli tedavi yolunda adım atmaktayız” diye konuştu.

“Kanserde erken teşhisle ölümlerin önüne geçilebilir”

Açıklamasında kanserde erken teşhisle ölümlerin önüne geçilebileceğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sadık Muallaoğlu ise, “Kanser, kalp hastalıklarından sonra en sık ölüm nedeni olan ikinci hastalık. Yılda yaklaşık 16 milyon yeni kanser hastası bulunmakta. Bu oranların 2030 yılda daha da artacağı tahmin edilmekte. Kanserde erken teşhisle ölümlerin önüne geçilebilir. Erkeklerde en sık akciğer kadınlarda meme kanseri, bölgemizde de sıklıkla görülüyor. Ünitemizde ayda 370,380 hastaya, multidisipliner çalışmayla kemoterapi veriyoruz. Bugün amacımız, kanseri, en başından önlemek” açıklamasında bulundu.

“Erken evrede yakalanan kanser hastalıkları, artık tamamıyla iyileşiyor”

Tamamen iyileşen kanser türlerinin sayısının gün geçtikçe arttığına vurgu yapan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. H.Cem Önal, “Kanser tedavisini üç kısım olarak değerlendirdiğimizde hem hastaya çok zor, hem hasta yakınlarına çok zor, hem de hekimlere zor. 2022 istatistiklerine bakacak olursak, erkeklerde en sık prostat birinci sırada, ikinci akciğer, üçüncü sırada ise kolon ve rektum kanseri geliyor. Ama kansere bağlı ölüm sıralamasına bakıldığında erkeklerde akciğer kanseri alıyor. Kadınlarda sıklıkla meme, akciğer ve kalın bağırsak sıralaması bulunuyor. En sık ölüm nedeni ise kansere bağlı akciğere bağlı raporlanmış. Kanser tedavisi oldukça meşakkatli tedavilerdir. Burada yapılan tedaviler dünya standartlarına paralel tedavilerdir. İskenderun'da kanser tedavisine şehirlerarası seyahate gerek kalmadan başarılı tedaviler gerçekleştirilmektedir. Erken evrede yakalanan kanser hastalıkları, artık tamamıyla iyileşebilir bir hastalıktır”ifadelerini kullandı.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

Onkolojik tedavinin ekip işi olduğunun altını çizen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ezgi Oymak de , “Gelişim Hastanesi'nde pandemi döneminde dahi 11 bin kanser hastası başvuruda bulunmuş ve tedavileri ayarlanmıştır. Yıllık ortalama 5 bin 500 hasta polikliniğimize başvuruda bulunuyor. Bu kadar insan şehir dışı merkezlere gitmeye gerek kalmadan tedavisini alıyor. Bu bizim için çok önemli. Ve unutulmamalı ki, erken teşhis hayat kurtarır. Bir kişiyi daha erken teşhisle kurtarsak bizim için önemli” diyerek sözlerini tamamladı.