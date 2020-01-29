Kanser tedavisi ekip işi

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Cem Önal, modern tedavi uygulamasıyla birlikte, hasta konforunun ve tedavi başarısının arttığını ifade ederek, kanser tedavisinin ekip işi olduğunu, İskenderun'da özellikle kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşım ile tedavinin yaygınlaştığını vurguladı.

“Kısa sürede etkili tedavi imkanı”

Radyoterapide uyguladıkları hedefe yönelik ışınlama yöntemi ile sağlıklı dokuların korunduğunu açıklayan Prof. Dr. Cem Önal, “Yenilenen radyoterapi cihazı ile Hatay bölgesinde daha önceden yapılmayan ‘Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi' ve halk arasında nokta atış denen ‘Stereotaktik Radyoterapi' uygulamalarına da başlanmıştır. Fakat sadece cihazın kaliteli olması yeterli değildir, bu cihazları doğru bir şekilde kullanabilecek tecrübeli hekim, fizik mühendisleri ve teknikerlerin de olması da önemlidir. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda görev yapan tecrübeli ekibin destekleri ile çok kısa sürede etkili ve kaliteli tedaviler yapılmaktadır” dedi.

“Merkezimiz şifa dağıtmaya devam ediyor”

Açıklamasında, hastaların Onkoloji Merkezinden son derece memnun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Önal, “Radyoterapi uygulamaları haricinde, bölgemizde yapılamayan nitelikli cerrahiler ve başta PET-BT olmak üzere, üst düzey görüntüleme tetkikleri için de hastalar, Adana Başkent Hastanesi'ne yönlendirilmektedir. Yeni teknolojiye sahip cihazımızda; tedavi süresi ortalama on dakika sürmekte olup, nokta atışı uygulamalarımız sayesinde, tümörü yok edici dozlar güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. En sık karşılaştığımız kanser türleri arasında; meme, prostat, akciğer kanserleri yer alıyor. Yeni teknik ile tedavi uygulamalarımızdan, üç yıldan bu yana yaklaşık 1000 yeni hasta faydalanmıştır. Her yıl ortalama 350-400 yeni hasta, ışın tedavisi almıştır” şeklinde konuştu.