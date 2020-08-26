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Kaplumbağayı kurtarmak için gezi teknesini durdurdu

Hatay’da bir gezi firmasının tekne kaptanı Kerem Dobriç, gezi teknesini durdurarak boynuna çuval dolanan bir caretta carettanın hayatını kurtardı.

Hatay'da bir gezi firmasının tekne kaptanı Kerem Dobriç, gezi teknesini durdurarak boynuna çuval dolanan bir caretta carettanın hayatını kurtardı.


Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan denizin açıklarında seyreden gezi firmasının tekne kaptanı Kerem Dobriç, bir caretta carettanın boynuna çuval takılı olduğunu fark etti.


Tekneyi durdurarak caretta carettayı alan Dobriç, hayvanı, çuvalı başından çıkardıktan sonra yeniden denize bıraktı.

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