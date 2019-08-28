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Karaca avına 7 bin 144 lira para cezası

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, ‘Yaban Hayatını Geliştirme Sahası’nda kaçak yollarla karaca avlayan kişiye 7 bin 144 TL para cezası uygulandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ‘Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda kaçak yollarla karaca avlayan kişiye 7 bin 144 TL para cezası uygulandı.


Samandağ ilçesinde koruma altında bulunan ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' içerisinde yasa dışı avlanma ihbarını değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Şube Müdürlüğü ekipleri ve saha bekçileri yaptıkları çalışmalar sonucu yasa dışı avlanan şahsı yanında tek kırma tüfeği, sırt çantası ile birlikte tespit ederek yakaladı.


Şahsın, kaçak avcılık yapmak için sahaya girdiği, gün içerisinde avladığı bir karacayı başını kesip derisini yüzerek et ve kemiklerinden ayırarak sırt çantasında taşıdığı tespit edildi. Bu nedenle şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kapsamında toplam 7 bin 144 TL para cezası uygulandı.

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