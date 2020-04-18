İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinadan sonra hem memleketlerine hem ailelerine kavuştular

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Trabzon’da’daki yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 26 kişi, ailelerine kavuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Trabzon'da'daki yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 26 kişi, ailelerine kavuştu.


Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları, çeşitli illerdeki yurtlarda 14 gün boyunca karantina altına alındı. 14 gün boyunca Trabzon'daki yurtlarda kalan ve korona virüsle ilgili taramalarda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 26 kişi, gece geç saatlerde memleketleri Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. İlçe girişinde aileler, yakınlarını sevinçle karşıladı. Gece Samandağ'a ulaşan kafiledekilerin ateşleri tedbir amaçlı son kez kontrol edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.