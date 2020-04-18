Karantinadan sonra hem memleketlerine hem ailelerine kavuştular

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Trabzon'da'daki yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 26 kişi, ailelerine kavuştu.

Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları, çeşitli illerdeki yurtlarda 14 gün boyunca karantina altına alındı. 14 gün boyunca Trabzon'daki yurtlarda kalan ve korona virüsle ilgili taramalarda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 26 kişi, gece geç saatlerde memleketleri Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. İlçe girişinde aileler, yakınlarını sevinçle karşıladı. Gece Samandağ'a ulaşan kafiledekilerin ateşleri tedbir amaçlı son kez kontrol edildi.