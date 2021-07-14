Karasu: "EXPO 2021 Hatay'ı dünya gündemine taşıyacak"

Hatay'da 10 Aralık tarihinde kapılarını açacak olan EXPO 2021 Antakya-Defne Bölgesi Hatay Slow Food ve Antakya Barış Korosu ekibine tanıtıldı.

EXPO Hatay yöneticileri, EXPO'da sergilenecek olan alanları tanıtarak gelinen son durum hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Ziyarette EXPO alanının Hatay için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Aalen Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karasu, "Dernek bünyemizde faaliyet gösteren ve altı farklı dilde şarkı söyleyen Antakya Defne Barış Koromuz var. Koro üyelerimiz ile birlikte EXPO alanını ziyaret etmek istedik. EXPO 2021 projesi Hatay'ı dünya gündemine taşıyacak bir proje. Projede çok güzel mesafeler kat edilmiş” dedi.

Hatay halkının EXPO 2021 organizasyonuna sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Karasu, ”Görüşü ne olursa olsun herkesin bu projenin başarısı için çalışması gerekiyor. EXPO 2021 bir dünya projesidir. Ve Hatay'ı tüm dünyaya tanıtacak bir projedir. Bu projeye var gücümüzle sahiplenmemiz lazım. Yediden yetmişe herkesin bu projeye sahip çıkması gerekiyor” diye konuştu.

Karasu, organizasyonu Hatay'a kazandıran Lütfü Savaş'a teşekkür ederek Savaş'ın daha güzel işlere de imza atacağına inandığını ifade etti.

EXPO 2021 Antakya-Defne bölgesine hayran kaldıklarını belirten koro ekibi, alanda şarkılar söyleyerek geziye renk kattı.