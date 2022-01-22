Karda çadırları zarar göden Yörüklere çadır yardımı yapıldı

Hatay'ın Hassa ilçesi Suriye sınırı bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çadırları zarar gören ve yolları kapanan Yörüklere çadır yardımı yapıldı. Bölgenin yolları da ulaşıma açılırken, Yörükler "Devletimize, milletimize zeval gelmesin" diyerek ekiplere teşekkür ettiler.

Suriye sınırı bölgesinde balı günü başlayan kar yağışı nedeniyle sabaha kadar uyumayan ve çadırların karlarını temizleyen Yörüklerin kaldığı çadırlar hasar gördü. Buzlanma ve kar nedeniyle bir traktör de gece yolda mahsur kaldı.

Yörüklerin imdadına Hassa Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa Belediyesi ve Hassa İlçe Tarım Müdürlüğü yetişti. AFAD tarafından bölge halkına çadır dağıtılırken, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kalan traktörü kurtararak, yolları açtı. Halkın hayvanların otlak bölgesine ve yemleme alanına çıkabilmeleri için çadırların çevresi de kardan temizlendi.

Karda mahsur kalan Yörüklerden Ahmet Deveci, "Bu zorlu süreçte devletimizi yanımızda gördük, yanımızda bulduk. Allah devletimizden razı olsun. Devletimize, milletimize zeval gelmesin" dedi.

Karların yağmaya başlamasıyla hiç uyumadıklarını ifade eden Deveci, ”Çadırlarımızı temizlemeye gayret gösterdik. Allah'a şükür hayvanlarımıza bir şey olmadı. Sadece çadırlarımız zarar gördü. Hassa Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hassa Belediyesi bizleri yalnız bırakmadı. İlçe Tarım Müdürlüğü yanımıza gelerek zarar tespit çalışması yaptılar. AFAD tarafından çadır yardımında bulunuldu. Bugün çadırımızı aldık. Ancak yollarımız tam düzenli olmadığından ve buzlanma meydana geldiğinden traktörümüz yolda kaldı. Gecenin bu saatinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Sağ olsunlar geldiler, traktörümüzü kurtardılar, yolumuzu açtılar. Çadırlarımızın çevresini karlardan temizleyip, sahamızı temizlediler” dedi.