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Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada kardeşi abisini silahla vurdu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada kardeşi abisini silahla vurdu.



Olay, Antakya ilçesi Zenginler Mahallesi Güllü Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Abdurrahman S. ile kardeşi Yusuf S. arasında kavga çıktı. İki kardeşin boğuştuğu sırada ateş alan silah Abdurrahman S.'yi ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan Abdurrahman S., ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kardeş Yusuf S. polis tarafından aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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