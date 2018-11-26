Karı-koca tüpten sızan gazdan zehirlendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Karaağaç Mahallesi, İnönü Caddesi üzerindeki evlerinde Müslüm Deveci ile eşi Selma Deveci, banyo yapmak için piknik tüpünde su ısıtmak istedi. Genç çift, piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendi.

Çiftin 5 yaşındaki oğlu, anne babasından bir süre haber alamayınca banyoya girdi. Anne ve babasının cansız bedenlerini yerde gören çocuk, yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları Müslüm ve Selma Deveci çiftinin cansız bedenlerini görünce sinir krizleri geçirdi.

Zehirlenerek öldükleri anlaşılan çiftin yakınları durumu polise bildirdi.

Piknik tüpüyle su ısıtmak isteyen ve tüpten sızan gazla zehirlenen çiftin cenazesi inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı.