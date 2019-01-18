Karne heyecanı yaşayan çocuklar 5 dilde türkü söyledi

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçesi Altınözü'nde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Öğrenciler Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Ermenice türkü söylediler

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ve Altınözü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin katıldığı karne dağıtım töreni Hanyolu Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Karne dağıtım töreninde konuşan Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, kaliteli öğretmenlerin kaliteli öğrenciler yetiştirdiğini söyledi. Kaymakam Uygur, “2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonuna geldik. Genelde karne törenleri il merkezlerinde, ilçe merkezlerinde yapılır. Ama iki yıldır burada belediye başkanımızla birlikte, karne törenlerimizi mahalle okullarında yapma gayreti içerisinde olduk. Bugün de Hanyolu köyümüze geldik. Biraz önce ortaokul talebeleri bize 3 dilde türküler söylediler. Bizi mutlu etti, ne mutlu bizlere. Bu şunu gösteriyor, demek ki kaliteli öğretmenlerimiz var. Kaliteli öğretmenler de kaliteli öğrenciler yetiştiriyor. Tüm öğretmenlerime emekleri için teşekkür ediyorum. Soğuk hava, yağmur, hava demeyip çocuklarını hazırlayıp okula gönderen velilere, annelere ve uzun bir emekle karnelerine kavuşma heyecanı yaşayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Hanyolu'nda öğrencilerimizle beraber karne heyecanını yaşamaktayız. Öncelikle öğretmenlerimize bu heyecanı yaşattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada yavrularımızın iyi bir eğitim aldıklarına inanıyoruz. Çünkü gördüğümüz kadarıyla köy okullarında bile yabancı dilin çok rahat bir şekilde öğrenildiğini, öğretildiğini gördük. Bu da hükümetimizin ve yereldeki imkanlarımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Burada hem öğretmenlerimize hem de eğitim camiasına rehberlik eden başta kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, velilerimiz, öğretmenlerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İyi bir tatil diliyorum çocuklar, tatilde de bol bol kitap okuyun ve dinlenin” dedi.

Minik öğrenciler 5 dilde türkü söyledi

Hanyolu İlkokulu'nda gerçekleşen karne töreninin ardından öğrenciler Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'a küçük bir gösteri sundular. Hanyolu İlkokulu Müdür Yardımcısı Hasan Kaya'nın öncülüğünde öğrenciler Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Ermenice türkü söylediler.